Protógenes diz que fará novas revelações na CPI O delegado da Polícia Federal, Protógenes Queiroz, disse que só irá esclarecer as condições em que ocorreram as investigações da Operação Satiagraha no depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Grampos, marcado para o dia primeiro de abril. Enquanto isso não acontece, ele afirmou hoje em seminário do Movimento Terra, Trabalho e Liberdade (MTL), que "a ocupação de fazenda de bandido é dever do povo brasileiro". A declaração foi feita durante palestra organizada pelo Movimento na sede do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo.