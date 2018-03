Protógenes dispensa investigação da Polícia Civil A Secretaria de Segurança do Rio informou hoje que o delegado federal Protógenes Queiroz dispensou investigação da Polícia Civil sobre o "possível atentado" que alega ter sofrido na tarde de quinta-feira no Jardim Botânico, na zona sul da capital. De acordo com a secretaria, policiais que passavam pelo local onde o carro do delegado estava parado, com o capô levantado, pararam para oferecer ajuda. Ele então se apresentou e disse que havia sido vítima de um atentado, mas recusou a oferta. Segundo a secretaria, Protógenes afirmou que possivelmente um tiro havia atingido o radiador do carro - ele não quis registrar queixa na delegacia local nem levar o carro para perícia na Polícia Civil. O delegado informou na ocasião que já havia pedido apoio à Polícia Federal, e que preferia fazer o registro de ocorrência na PF. A viatura ficou no local até a chegada de uma equipe da PF, informou a secretaria. Protógenes disse aos policiais que se houvesse necessidade pediria ajuda ao Estado na investigação. Ninguém foi localizado na Superintendência Regional da PF no Rio para comentar o caso. A Assessoria de Imprensa da PF em Brasília informou desconhecer a informação de "possível atentado" contra o delegado e que não havia recebido nenhum registro até o fim desta tarde.