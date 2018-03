Protestos podem ameaçar campanha de Dilma, diz FT Reportagem da versão online do jornal britânico Financial Times sobre os protestos no Brasil diz que a onda de descontentamento popular pode ser uma "séria ameaça" à presidente Dilma Rousseff nas eleições de 2014. "A queda da confiança dos consumidores, especialmente entre os grupos de menor renda no Brasil, poderia representar uma séria ameaça para as chances de reeleição de Dilma Rousseff no próximo ano, segundo analistas", diz o texto atualizado na manhã desta sexta-feira, 21.