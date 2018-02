Protestos fecham 80% das prefeituras no oeste paulista

A União também diminuiu o repasse da verba do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação (Fundeb). Em mais de cem prefeituras o expediente terminou às 13 horas. Algumas fecharam mais cedo para protestar no Dia Nacional em Defesa dos Municípios com faixas e carro de som, como ocorreu em Rosana.

"É caótica a situação financeira das prefeituras menores, que dependem do fundo para pagar funcionários e fornecedores. Os recursos do fundo são do IPI e do Imposto de Renda. Com a crise, o governo isentou produtos do IPI e, sem esse imposto, reduziu em 25% o repasse do fundo aos municípios", explicou Alberto Cesar Centeio de Araújo (PSDB), prefeito de Rancharia e presidente da Unipontal (União dos Municípios do Pontal do Paranapanema), que congrega 33 municípios.

O FPM representa 60% da arrecadação dos pequenos municípios. Na distribuição da arrecadação, os municípios ficam com 14%, enquanto os estados e a União recebem 86%.