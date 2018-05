Protestos contra impeachment fecham vias de São Paulo

No dia em que a Câmara dos Deputados começou a discutir, em plenário, o impeachment da presidente Dilma Rousseff, manifestantes foram às ruas. Um grupo interditou totalmente as pistas expressa e local da Marginal Tietê, no sentido rodovia Castello Branco, na altura do Tatuapé, zona leste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira. O protesto deixou o trânsito travado também na rodovia Ayrton Senna, no sentido São Paulo.

Membros da Central Única dos Trabalhadores (CUT) fecharam a rodovia dos Imigrantes na altura do quilômetro 15, na chegada a São Paulo. O trânsito ficou muito engarrafado na região, e todas as faixas foram bloqueadas. Houve também protestos no Viaduto do Chá, no centro da capital, e na rodovia Anchieta.

Além deles, um grupo da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) se mobilizou na Ponte das Bandeiras, sentido Santana. Os manifestantes estenderam uma faixa com a inscrição 'fora Cunha' e exibiam cartazes com pedido pela democracia. As duas pistas foram ocupadas, e os motoristas não conseguiam seguir caminho em direção ao bairro. Uma viatura da Polícia Militar e outra da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) estavam no local.

Mais cedo, um grupo contrário ao impeachment fechou também a Rodovia Washington Luís (SP-310) na altura do quilômetro 228, em São Carlos, São Paulo. Faixas foram ocupadas pelos manifestantes, mas depois liberadas por volta das 8h.

Os movimentos populares pró e contra o governo se mobilizam para ocupar as ruas no próximo fim de semana. O Movimento Brasil Livre (MBL), o Vem Pra Rua e o Brasil Melhor lideram grandes protestos no domingo, dia de votação que definirá se o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff deverá ou não ser aberto. Os organizadores pretendem instalar telões em dois caminhões de som na Avenida Paulista, em São Paulo, para transmitir a movimentação dos parlamentares.