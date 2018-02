Protesto termina em confronto com polícia em Sorocaba

O tumulto começou horas depois que os manifestantes se concentraram no Largo do Canhão, região central, e saíram em marcha pelas ruas da cidade. Quando o grupo decidiu interditar a avenida Dom Aguirre, uma das principais da cidade, a polícia reagiu.

Policiais usaram gás de pimenta para dispersar os manifestantes que, por sua vez, lançaram pedras contra os policiais. Estes revidaram com golpes de cassetete. Pelo menos dois manifestantes foram levados para o pronto-socorro com sangramento no nariz.

Um policial também foi atingido por uma pedrada. Outros três sofreram arranhões e ferimentos leves. Os detidos, acusados de agressão e desacato, foram levados para o plantão da Polícia Civil, mas por volta das 20 horas foram liberados.