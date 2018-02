Protesto pede saída de Yeda do governo Cerca de 4 mil pessoas participaram, ontem, de mais um protesto contra a governadora Yeda Crusius (PSDB), em Porto Alegre. Os manifestantes reuniram-se diante da sede do Ministério Público Federal e seguiram em passeata até a Praça Marechal Deodoro. Nos discursos, os líderes pediram que a governadora seja afastada do cargo. O governo do Estado não se pronunciou sobre a manifestação.