Protesto pede condenação por morte de vereador em SP Com faixas e cartazes, um grupo de moradores de Analândia, interior de São Paulo, ocupou hoje a frente do Fórum de Itirapina, a 213 quilômetros da capital paulista, para pedir a condenação dos acusados da morte do vereador Evaldo José Nalin (DEM), executado com sete tiros em outubro do ano passado. No Fórum, era realizada a audiência para a tomada dos depoimentos das testemunhas do caso, na presença do acusado de ser o mandante do crime, Luis Carlos Perin, que até a sua prisão chefiava o departamento de educação da prefeitura de Analândia. Perin teve a prisão preventiva decretada pela Justiça porque estaria coagindo testemunhas.