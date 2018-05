Protesto no RJ contra corrupção tem baixa adesão O Rio vai passar vergonha, é isso?" A pergunta foi feita pelo estudante Mateus Mendonça, com notável desapontamento, na escadaria do Palácio Pedro Ernesto, na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, hoje. Desarticulado, o movimento anti-corrupção não conseguiu quorum tão vistoso quanto o de São Paulo e o de Brasília. Às 15h, eram poucos os cariocas que se mostraram dispostos a protestar, em um feriado de sol, contra os abusos das autoridades políticas do País: apenas 50 pessoas participaram.