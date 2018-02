Protesto no Rio defende aprovação do 'Ficha Limpa' Um protesto pela aprovação do projeto conhecido como "Ficha Limpa" reuniu ontem 500 pessoas na zona sul do Rio de Janeiro. Mais de 1,6 milhão de assinaturas foram coletadas em todo o País pela aprovação da proposta, que barra a candidatura de políticos condenados pela Justiça. O texto está parado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).