Protesto em rodovia termina após 3 horas de negociações no Ceará

SÃO PAULO - Após 3 horas de negociações, os 300 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem-terra (MST), desbloquearam a rodovia BR-020, em Canindé, no Ceará, na tarde desta quarta-feira, 18. Os manifestantes reivindicavam o pagamento do bolsa safra da reforma agrária.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a manifestação foi realizada na altura do km 309 da via e o motorista chegou a enfrentar em cinco quilômetros de lentidão na região. O protesto foi encerrado por volta das 15h.