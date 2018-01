Protesto em Ribeirão Preto tem bonecos de Lula e enterro da corrupção

Manifestantes aproveitaram o ato cívico para protestar com faixas e cartazes contra o PT e a presidente Dilma Rousseff. Eles também distribuíram mais de cem bonecos infláveis com a imagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vestido como presidiário.

Os manifestantes somavam cerca de 50 pessoas e, entre eles, um grupo vestia camisas pretas com a inscrição "Fora Dilma". Com faixas e um caixão com um boneco de Lula, eles simularam um velório, segundo disseram, pela "morte da corrupção".

O protesto foi organizado pelo Movimento Brasil Limpo, com os integrantes na calçada. Enquanto isso, na avenida, desfilaram, entre outros, soldados do Tiro de Guerra, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, além de alunos de escolas e instituições.