Protesto em Curitiba pede a saída de Feliciano da CDH Um grupo de aproximadamente 300 pessoas se reuniu no início da noite desta quarta-feira na Praça Santos Andrade, em frente ao prédio da Universidade Feeral do Paraná (PR), para protestar contra a presença do deputado federal Marcos Feliciano (PSC) à frente da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara Federal.