Protesto de assentados fecha estrada no Pará

Mais de 300 agricultores de assentamentos do oeste do Pará fecharam por doze horas a rodovia Transamazônica no quilômetro 635 à altura da cidade de Altamira, protestando contra decisão da Justiça Federal de interditar 99 assentamentos do Incra na região. Por causa de supostas irregularidades, cinco diretores do Incra de Santarém foram afastados na quinta-feira do cargo por 60 dias e terão quebrado o sigilo fiscal, bancário e telefônico. Os manifestantes foram para frente da sede da Procuradoria da República em Altamira, alegando que estão sofrendo prejuízos com a interdição. O procurador Marco Antonio Almeida disse que a manifestação era "financiada por madeireiros", os mesmos que estariam se beneficiando das irregularidades para devastar as florestas de Santarém e Uruará. A direção da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetagri) em Altamira, em nota, rebateu a acusação, garantindo que o protesto foi organizado pelos próprios agricultores. Nesta sexta-feira, 19, procuradores da República no Pará e representantes do Incra conseguiram avançar nas negociações sobre a regularização dos assentamentos impugnados. O Instituto se comprometeu em colocar 24 equipes em campo a partir deste sábado, depois da apresentação de um cronograma para as vistorias nas áreas. As vistorias devem seguir até o dia 22 de dezembro. Para garantir a legalidade dos projetos de reforma agrária e seguindo a orientação do Ministério Público Federal, serão priorizados os assentamentos não ligados às atividades madeireiras.