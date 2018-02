Protesto contra Mendes reúne 200 alunos de jornalismo em SP

Cerca 200 estudantes de jornalismo protestaram nesta segunda-feira, 22, em frente ao Renaissance São Paulo Hotel, nos Jardins, zona sul da capital paulista, contra a derrubada da obrigatoriedade do diploma para os profissionais da área, decidida pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O alvo dos protestos dos alunos de universidades de Campinas, no interior do Estado, e da capital, é o presidente do STF, ministro Gilmar Mendes. Gritando palavras de ordem como "Fora, Gilmar" e "Gilmar Mendes, preste atenção, mais respeito com nossa profissão" e usando narizes vermelhos de palhaço, os manifestantes querem a volta da obrigatoriedade do diploma.

Segundo o estudante Felipe Gomes Camargo, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas), a decisão do STF "desvaloriza" a profissão do jornalista. "Já sabíamos que o jornalismo era desvalorizado, mas o que aconteceu é inadmissível."

Os alunos concentraram-se em frente à Faculdade Cásper Líbero, na Avenida Paulista, e vieram em passeata até o hotel, na esquina da Rua Haddock Lobo e Alameda Santos, para protestar contra o presidente do STF, que fará uma exposição num almoço-debate do Grupo de Líderes Empresariais (Lide), com o tema "A Justiça, o homem e a lei". A Polícia Militar (PM) observa os manifestantes, mas não intervém no ato, que é pacífico.