Protesto contra governo Dilma pede até intervenção militar Após se concentrarem por cerca de uma hora no vão do Museu de Arte de São Paulo (Masp), centenas de pessoas iniciaram no fim da tarde deste sábado (6) uma marcha na Avenida Paulista em manifestação contra o atual governo da presidente Dilma Rousseff e o PT. Divididos em três grupos distintos, cada um com seu carro de som, eles pedem, entre outras reivindicações, a derrubada do PL 36, que flexibiliza a meta fiscal do governo, o impeachment da presidente e até intervenção militar. A manifestação segue pela Rua da Consolação até a Praça Roosevelt.