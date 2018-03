Protesto contra emenda Ibsen invade a web

Os blogueiros contrários ao texto divulgaram o número do telefone do gabinete do deputado em Brasília e o e-mail do parlamentar seguidos da pergunta: "Querem mandar um recado para ele?" No fim da tarde, a manifestação ganhou o reforço da celebridade mais seguida no Twitter brasileiro, o apresentador Luciano Huck, que também enviou o telefone e o e-mail do deputado para quase 2 milhões de pessoas que acompanham seus comentários diariamente.

Além da divulgação dos contatos do parlamentar, a mensagem que mais fez sucesso entre os blogueiros contrários à distribuição dos royalties do petróleo foi uma fotomontagem de Ibsen, em que ele aparece discursando. Sobre a imagem, os blogueiros colocaram trechos de um falso discurso: "As minhas principais propostas para divisão dos royalties são atrapalhar os Estados que têm seus projetos e perspectivas de crescimento em cima desse dinheiro; (...) fazer com que algum Estado declare logo falência". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.