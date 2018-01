Protesto contra Dilma reúne poucas pessoas em Curitiba Um grupo com cerca de cem manifestantes se reuniu na área central de Curitiba para protestar contra a presidente Dilma Roussef. Com um número muito menor do que o protesto ocorrido no último dia 15, os manifestantes percorreram as ruas do centro da capital paranaense, com um carro de som à frente, mas sem paralisar o trânsito.