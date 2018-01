Protesto contra Dilma reúne 500 em frente ao Congresso Manifestantes realizaram na tarde deste sábado, 1º, um protesto contra a presidente Dilma Rousseff na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Segundo informações do 6º batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, que faz a segurança da área, houve concentração de pessoas no gramado em frente ao Congresso Nacional no início da tarde.