Protesto contra Dilma foi organizado com doações online

Os organizadores se reúnem em um grupo autodenominado Revoltados On Line, que convoca os protestos pelo Facebook. Crianças de 8 a 10 anos de idade foram levadas ao carro de som. Um menino de 9 anos gritou "mais Brasil e menos PT".

Reis permanece também no carro de som. Segundo ele, o protesto é primordialmente contra o PT, que, para os manifestantes, é a principal causa de corrupção no País. "Vamos pedir a extinção do Partido dos Trabalhadores. Vai pra Cuba essas pragas", gritou. Ele também bradou frases de ordem pedindo a anulação do pleito alegando que a votação eletrônica não pode ser auditada.

O protesto também se diz anticomunista. Gandolfo disse que o grupo pede o fim da permanência de "soldados venezuelanos no País", que segundo ele, estão aqui por conivência do PT.

Gandolfo fez questão de ressaltar que o grupo é contra a intervenção militar. "Não defendemos intervenção nem separatismo. Nossa bandeira é contra corrupção."

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Havia um grupo pequeno, de três pessoas, com cartazes e autofalantes defendendo a intervenção militar. Ao avistar o grupo, do alto do carro de som, o cantor Lobão, que apoia o protesto antipetista, gritou para que aqueles manifestantes deixassem o local. "Vão fazer seu protesto em outro lugar. Isso é um tiro no pé, c...". Os rapazes foram trazidos para o fundo do vão do Masp. Um dos organizadores chamou o grupo de "entes alienígenas" e disse que estavam "queimando o filme" do movimento.

Segundo a PM, cerca de 600 pessoas se reuniram. Os manifestantes carregam faixas e cartazes com os dizeres "Fora PT", "Dilma, tira a mão do STF (Supremo Tribunal Federal), TCU (Tribunal de Contas da União) e PF (Polícia Federal)", "Lula ladrão, cadeia já", "Grande Pátria Bolivariana", entre outros.