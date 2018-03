Protesto contra demarcações reúne 800 pessoas em MT A manifestação dos produtores rurais contra a demarcação de terras indígenas organizada pela Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato) reuniu 800 pessoas às margens da BR-364/163, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Cuiabá, no sentido Rondonópolis. A Famato informou em nota que participaram do protesto produtores rurais, lideranças do agronegócio, parlamentares e moradores de 10 municípios e áreas atingidas por demarcações de terras indígenas em Mato Grosso, como a região da Suiá-Missú.