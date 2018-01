Protesto contra Calheiros reúne 30 pessoas no DF

As adesões, promovidas pelo site da ONG Avaaz, pedem que Calheiros deixe a presidência do Senado. Uma das argumentações é a de que as acusações de corrupção contra o senador no STF não são compatíveis com cargo de presidente do Congresso. Os manifestantes também colocaram uma bandeira gigante do Brasil no gramado do Congresso. Na bandeira estava escrito: "Será que o Senado vai ouvir?".

O diretor de campanhas da Avaaz, Pedro Abramovay, que é também professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV), vai encaminhar nesta quarta uma representação na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) federal. Ele quer que a OAB encaminhe uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) ao STF pedindo o fim do voto secreto na escolha do presidente do Senado. Logo depois, os manifestantes estavam ingressando no Congresso, onde haverá uma reunião para a entrega das assinaturas para parlamentares da oposição. Na internet, a Avaaz informa que "é uma comunidade de mobilização online que leva a voz da sociedade civil para a política global".