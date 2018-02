Protesto contra a CPMF no Anhangabaú reúne 6 mil Tiago Queiroz/AE SÃO PAULO - Cerca de sete mil pessoas participam do protesto contra a prorrogação da CPMF no Vale do Anhangabaú nesta terça-feira, 16, de acordo com a Polícia Federal, informou o Jornal Nacional. O evento é organizado pelaFrente Nacional da Nova Geração, que mobiliza diversos artistas. Estão confirmadas as presenças de Zezé di Camargo e Luciano, KLB, Gabriel, o Pensador, CPM 22, Fresno e NX Zero, que não cobraram cachê para participar do evento. "Todos vieram por amor à causa", afirma o presidente do Comitê de Jovens Empreendedores da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Ronaldo Koloszuk, um dos organizadores do evento. Texto atualizado às 20h40