Protesto acaba em confronto entre manifestantes e seguranças da Assembleia do Rio

Rio - Servidores do Estado do Rio que protestavam contra cortes no orçamento e atraso no pagamento da segunda parcela do 13º salário entraram em conflito com seguranças na Assembleia Legislativa, na tarde desta segunda-feira, 21. Um grupo tentou entrar no Palácio Tiradentes, sede do Legislativo, e foi impedido pelos seguranças, que usaram spray de pimenta. Parte da Rua Primeiro de Março, onde fica o palácio, foi interditada pelos manifestantes, que liberaram a via pouco antes das 15 horas. Pela manhã, o grupo já havia fechado um trecho da Rua Pinheiro Machado, em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo do Estado.

Na semana passada, o governo anunciou que a segunda parte do 13º salário seria paga em cinco parcelas mensais, até abril de 2016. O governador ofereceu como alternativa aos servidores pedir empréstimo a juros mais baixos no Bradesco e prometeu que o governo arcaria com o pagamento da dívida. Muitos funcionários optaram pelo empréstimo, mas, na manhã desta segunda-feira, foram surpreendidos com a informação de que não havia recursos disponíveis. O Estado anunciou que o empréstimo estaria liberado a partir da tarde. O Rio de Janeiro sofre grave crise financeira causada principalmente pela queda na arrecadação de royalties de petróleo e ICMS. (Luciana Nunes Leal)