PROS vai se aliar a Garotinho, diz presidente estadual

A reunião ocorre no apartamento funcional do deputado Salvador Zimbaldi (PROS-SP). Segundo parlamentares presentes, até o final desta noite de terça-feira também deve ser definida a composição da chapa que disputará o governo do Rio. Com a aliança, o Pros pode indicar a vice ou o nome ao Senado.

A oficialização do acordo entre a legenda e o PR deve ocorrer na convenção estadual do PROS prevista para quinta-feira. A convenção estadual do PR foi marcada para domingo, 29. A decisão de o PROS em rumar com a candidatura de Garotinho foi intermediada por integrantes do Palácio do Planalto que teria intermediado a aliança.

A aliança ocorre cinco dias depois de o pré-candidato do PROS ao governo do Rio, deputado Miro Teixeira, decidir não participar da disputa pelo Palácio Guanabara. Além do partido, Garotinho deve contar com outras duas legendas consideradas "nanicas" o PtdoB e o Pen.