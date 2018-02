Pros oficializa candidatura de Camilo Santana

A candidatura de Camilo Santana foi feita de última hora e é fruto de uma manobra para evitar que o deputado federal José Guimarães (PT) fosse disputar o Senado com apoio de Cid. Guimarães é irmão do condenado no Mensalão, José Genoino, e teve um assessor preso ao tentar embarcar em um avião escondendo dólares na cueca. Para que ele desistisse da disputa ao Senado, Cid ofereceu a cabeça de chapa ao PT e escalou Camilo para a disputa. O governador também precisou convencer cinco correligionários a saírem do páreo.

O ginásio do colégio Ari de Sá, no Centro de Fortaleza, estava enfeitado com banners gigantes Neles, Camilo aparece como figura central, ladeado por Cid Gomes; o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio; o ex-ministro Ciro Gomes; a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula.

Cid fez questão de citar quatro vezes seguidas o nome de Dilma e que ela terá seu apoio para a reeleição. Enfatizou que, do lado adversário, no palanque do senador Eunício Oliveira (PMDB) ao governo, estariam quatro candidatos a presidente:

Dilma, por estar alinhada nacionalmente com o PMDB; Aécio Neves, por ser aliado de Tasso Jereissati, possível candidato ao Senado em dobradinha com Eunício; além de Eduardo Campos (PSB) e pastor Everaldo (PSC).

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Será uma campanha dura e movida, pelo lado de lá (Eunício), pelo ódio. Resolveram juntar cabra, jumento e ovelha", afirmou Cid, sem citar nomes, mas dando a entender que se referia a Eunício, Roberto Pessoa (PR) e Tasso Jereissati, respectivamente, candidatos a governador, vice e possível senador. "Uma hora, é Dilma. Outra, é Aécio. Mas é só conversa para boi dormir", criticou.

"Pode-se enganar a todos por pouco tempo, pode-se enganar alguns o tempo todo, mas não se pode enganar a todos o tempo todo, disse Cid parafraseando o ex-presidente estadunidense Jonh Kenneddy. "Uma hora a máscara de lá vai cair", completou.

O início do discurso do governador cearense foi tomado por agradecimento e votos de gratidão aos cinco nomes lançados por ele como pré-candidatos do PROS à sua sucessão. Mas que tiveram de dar lugar ao petista Camilo Santana. Elogiou o ex-ministro Leônidas Cristino; o presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque; o deputado Mauro Filho; a ex-secretária de educação Izolda Cela; e o vice-governador Domingos Filho.

Ao presidente da Assembleia Legislativa, Zezinho Albuquerque, foi dada a opção de escolher entre a vaga de vice ou senador. Ao sair da convenção, Zezinho declarou que estava avaliando, mas que estaria propenso a continuar como deputado estadual.