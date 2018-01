Prorrogado processo de Janene; Izar quer votar cassação hoje A Câmara aprovou a prorrogação por 90 dias do prazo para a conclusão do processo de cassação do deputado José Janene (PP-PR). O caso, que já foi prorrogado por outras vezes, se encerraria no dia 15 de julho. Janene é acusado de ter sido beneficiado com dinheiro do esquema do mensalão. Por intermédio de seu assessor, João Cláudio Genú, Janene teria recebido R$ 4,1 bilhões das contas do empresário marcos Valério Fernandes de Souza. Apesar da decisão da Câmara, o presidente do Conselho de Ética, Ricardo Izar (PTB-SP), disse que o processo de Janene será votado ainda hoje. Izar suspendeu hoje a sessão, porque foi aberta a Ordem do Dia no plenário da Câmara. O presidente do Conselho, protestou contra a abertura da ordem do Dia, porque, segundo ele, não havia o quorum mínimo de 257 deputados. Izar disse que essa era uma "manobra" do PP de José Janene e prometeu reabrir a sessão. "O deputado José Janene está pressionando por todos os lados e quer de qualquer maneira adiar a votação do processo. Mas vamos terminar hoje", afirmou Izar. A sessão do conselho foi suspensa quando faltava apenas o pronunciamento do advogado de Janene, José Rolemberg, antes da votação nominal do processo. Já a Câmara deve votar nesta tarde a medida provisória 285, que estabelece juros menores, prazos maiores e descontos para pagamento de financiamentos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) pelos mini, pequenos e médios produtores rurais.