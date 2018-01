Propostas de segurança pública podem ser discutidas em março O presidente da Câmara, Aécio Neves, disse hoje, em entrevista ao programa Bom Dia Brasil, da TV Globo, que espera, já na primeira semana de março, discutir em plenário as propostas de proibição da comercialização de armas e de desconstitucionalização da segurança pública, para que cada Estado encaminhe a unificação das polícias. Aécio esteve ontem reunido com o presidente do Senado, Ramez Tebet, e com líderes partidários para definir uma estratégia capaz de acelerar o debate de propostas para o combate ao crime. Uma comissão mista foi criada para fazer a triagem das propostas em tramitação nas Casas. O grupo terá 60 dias, a partir de 15 de fevereiro, para concluir o estudo. O governo federal quer que os governadores assumam maior responsabilidade em relação à segurança pública e invistam mais recursos no setor. Segundo o ministro da Justiça, Aloysio Nunes Ferreira, a União já destinou R$ 393 milhões aos Estados para o combate à violência. Aécio reafirmou que na discussão sobre segurança pública não pode haver uma transferência de responsabilidades. "Vejo setores do governo federal cobrando que o Congresso vote determinadas propostas. Acho que as propostas do governo são tímidas, vejo algumas lideranças cobrando dos Estados uma ação mais efetiva. Todos têm uma parcela de contribuição a dar. Ninguém tem o direito de tratar essa questão de forma eleitoral", disse. "O que eu posso garantir é que o Congresso vai fazer sua parte, votando matérias que infelizmente até hoje, pela ação das corporações ou pelo desencontro de opiniões ainda não foram votadas". Ele disse ainda que medidas legislativas não são suficientes para o combate à violência no País. "É preciso que haja uma ação coordenada, do governo federal, dos governos estaduais, do Poder Legislativo e da sociedade. Está faltando ainda no Brasil talvez algo parecido com o que ocorreu na Itália há alguns anos: um grande mutirão da sociedade brasileira contra o crime organizado", afirmou. Na opinião dele, a questão da segurança deve ser tratada de duas formas: a adoção de medidas emergenciais e uma cobrança maior da execução orçamentária. "Para se ter uma idéia, no ano passado apenas cerca de 40 a 45% do orçamento aprovado para a segurança pública foi aprovado", observou. Aécio defendeu também uma revisão completa na legislação penal. Segundo ele, cabe ao governo federal propor a política de segurança pública, mas é fundamental que os Estados atuem de forma cooperativa, porque são eles que têm o comando das polícias civil e militar. "O que precisamos é a otimização dos recursos e uma ação cooperativa dessas polícias".