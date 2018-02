Proposta em dia de velório da mãe não afeta campanha, diz Russomanno

Texto atualizado às 15h17 para acréscimo de informações

SÃO PAULO - O candidato do PRB à Prefeitura de São Paulo, Celso Russomanno, disse nesta quinta-feira, 12, que não teme que sua proposta de reestruturar o sistema funerário da capital, feita enquanto sua mãe, falecida na última quarta-feira, era velada, afete sua campanha. Ele voltou a negar uso político do episódio após a cerimônia de cremação do corpo de dona Theuda, de 89 anos, realizada no cemitério da Vila Alpina, na zona leste de SP.

O ex-deputado acusa a Prefeitura de fazer venda casada de caixão e serviço funerário, práticas que segundo ele ferem o Código de Defesa do Consumidor. Por isso, prometeu reformular o sistema e também abrir uma ação contra o monopólio municipal no setor.

"Não acho que o eleitorado me interprete mal. Eu sou o que sou", afirmou, corroborando que faria o mesmo se não fosse candidato. "Vou abrir uma ação. Todo mundo reclama destas práticas abusivas, é uma máfia. Quando existir concorrência, o preço cai".

Para preparar o velório da mãe, o candidato se escandalizou com os R$ 13 mil cobrados pelos serviços, só reduzidos a R$ 8 mil contou ter ameaçado chamar a polícia.

A pedido da família, a cremação, prevista para às 12h, foi antecipada em 1 hora. Compareceram familiares, amigos e alguns líderes do partido, como o presidente estadual do PRB, Vinícius Carvalho.

Outro lado. Em nota, a Prefeitura defendeu que tanto os produtos quanto os serviços funerários são prestados para atender todos os munícipes, dos mais ricos aos mais pobres. Argumentou também que a Autarquia de Serviços Funerários do Município de São Paulo atua pelo regime de custo, sem fins lucrativos.

No mesmo informativo, a Prefeitura manifestou pêsames à família do ex-deputado.

Respeito. Russomanno afirmou que recebeu ligações do governador Geraldo Alckmin (PSDB) e também do seu adversário do PT, Fernando Haddad, em pesar pela morte da mãe.