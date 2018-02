Proposta de reforma tributária prevê novo ICMS A proposta de reforma tributária entregue hoje ao Congresso Nacional prevê a unificação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) em um único tributo estadual. Conforme o texto da proposta, a instituição do novo tributo estadual, que mantém seu caráter não cumulativo, será feita por meio de lei complementar, o que garantirá o caráter de legislação única em nível nacional. "A principal alteração no modelo é que o novo ICMS contempla uma competência conjunta para o imposto, sendo mitigada a competência individual de cada Estado para normatização do tributo", informa o texto.