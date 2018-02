Proposta de reforma tributária é para valer, diz Múcio O ministro das Relações Institucionais, José Múcio, afirmou hoje que a reforma tributária é "para valer" e será encaminhada ao Congresso Nacional na quinta-feira à tarde. Segundo ele, "é uma demonstração absoluta que a proposta é para valer o fato de o governo estar fazendo uma discussão ampla". Ele lembrou que o governo já apresentou a proposta ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), às centrais sindicais e, hoje, à oposição, e que amanhã a apresentará a setores econômicos da sociedade. Além disso, segundo ele, o governo está conversando com os governadores e técnicos do Ministério da Fazenda estão discutindo com segmentos da sociedade. Múcio afirmou que embora o governo tenha disposição para votar a reforma tributária, ele tem consciência de que será uma discussão ampla e que a reforma tributária terá aplicação ao longo dos próximos oito anos. Ele também disse que o governo tem consciência de que não faz uma reforma tributária sozinho e que o texto terá que passar por um amplo consenso. O ministro, no entanto, não disse que atenderá o pedido do PSDB para retirar as medidas provisórias que estão tramitando no Congresso e suspender a edição de novas MPs. Ele disse que vai conversar com os ministros da Casa Civil, Dilma Rousseff, e do Planejamento, Paulo Bernardo, sobre as MPs, mas declarou que há uma disposição em modificar o rito de tramitação das medidas provisórias. "O governo está disposto a dar uma disciplina diferente para a tramitação das MPs", afirmou, ao lembrar que os presidentes da Câmara e do Senado também já estão discutindo o assunto.