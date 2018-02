Proposta de prorrogação da CPMF é lida no Senado A proposta de emenda constitucional que prorroga a cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) foi lida hoje no plenário do Senado. A emenda foi encaminhada à apreciação da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Hoje, por iniciativa do senador Eduardo Suplicy (PT-SP), foi aprovada a convocação dos ministros da Fazenda, Guido Mantega, da Saúde, José Gomes Temporão, do Desenvolvimento Social, Patrus Ananias, e da Previdência Social, Luiz Marinho. Os ministros irão falar sobre a cobrança da CPMF em sessão conjunta da CCJ e da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado. A expectativa dos governistas é terminar a votação em plenário por volta do dia 20 de dezembro.