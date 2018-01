Proposta de plebiscito não terá tratamento especial O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), senador Eunício Oliveira (PMDB-CE), afirmou hoje que a proposta de realização de um plebiscito sobre o desarmamento não terá "tratamento especial". A CCJ é a primeira fase de tramitação do projeto apresentado pelo presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), como uma reação ao massacre na escola Tasso da Silveira, no Rio de Janeiro.