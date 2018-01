Proposta da reforma tem 'muitas deficiências', diz Serra O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), voltou a criticar hoje a proposta de reforma tributária em debate no Congresso. Em entrevista no Palácio do Planalto, após encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele rebateu declarações de governadores do Nordeste de que está preocupado apenas com os interesses paulistas. "A questão não é ser a favor ou contra. A questão é que tipo de reforma que se quer e se beneficia o Brasil como um todo", disse. Para o governador, a proposta em tramitação no Legislativo tem "muitas deficiências". "Reforma tributária é uma coisa muito delicada pela complexidade que envolve, pela dificuldade de conhecimento técnico e pelos problemas jurídicos que sempre traz." Serra lembrou de sua participação da Constituinte como relator da questão tributária. Segundo ele, um novo imposto precisa de até quinze anos para se firmar. "Demora muitos anos para as coisas se firmarem. É preciso levar tudo com muito cuidado e também ver os detalhes. Porque às vezes o diabo reside nos detalhes", disse ele, com uma citação do personagem Riobaldo, do romance Grande Sertão...Veredas, de Guimarães Rosa. Entre outros pontos, São Paulo discorda da mudança do momento de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) - da origem para o destino. O governador paulista afirmou que só uma discussão "pausada, com apresentação de números", pode levar a um consenso. Crise Segundo Serra, o atual momento de crise financeira aumenta ainda mais a necessidade de uma discussão mais ampla sobre mudanças no sistema tributário. "Nos princípios é muito fácil. Todos estão de acordo. Na prática, às vezes são feitas coisas que só pioram", disse. "Estamos num momento de crise. Não se sabe direito de quanto vai ser a profundidade e quanto vai durar. Estamos numa conjuntura anormal."