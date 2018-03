Proposta altera escolha para o STF Foi apresentada no Senado proposta de emenda à Constituição que altera o processo de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O projeto, de autoria do senador Lobão Filho (PMDB-MA), estabelece que a escolha caberá ao próprio STF, entre três indicados: um pela Ordem dos Advogados do Brasil, um pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e outro pela CCJ da Câmara. O escolhido pelo STF deverá ser aprovado pelo Senado e nomeado pelo presidente da República. Hoje a indicação dos ministros do STF é tarefa exclusiva do presidente da República.