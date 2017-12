Propaganda política no rádio e na TV começa em março O início das transmissões dos programas partidários está marcado para o próximo dia 1º de março. O PSDC abrirá a programação às 20 horas, no rádio, e às 20h30, na TV. Na quarta-feira, 14, pelo menos 16 legendas já tinham os horários de veiculação dos programas definidos e autorizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Até o fim deste mês, as 28 legendas terão os dias de exibição acertados. No Dia Internacional da Mulher, 8 de março, será exibido o programa do PMDB. O aniversário da Proclamação da República, 15 de novembro, ficou reservado ao PSB. As transmissões serão realizadas sempre às quintas-feiras, em cadeia nacional de rádio e TV ou em inserções individuais de 30 segundos ou um minuto. Se for necessário, o TSE poderá autorizar a transmissão em outro dia.