Propaganda irregular de Garotinho é apreendida

Fiscais do Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) lacraram nesta sexta-feira um galpão em São Cristóvão, na zona norte, onde havia propaganda irregular do deputado federal e candidato a governador Anthony Garotinho (PR) e de outros candidatos do partido.

Determinada pela juíza Daniela Assumpção de Souza, coordenadora estadual de fiscalização, a operação apreendeu placas em quantidade maior do que a declarada, faixas em tamanho maior do que os 4m? permitidos, seis computadores e documentos contábeis. Localizado na rua Bela, o galpão é usado para armazenar produtos da loja virtual "Palavra de Paz" e, segundo o responsável, foi cedido para guardar e distribuir material de campanha de Garotinho. O relatório dos fiscais será encaminhado ao Ministério Público Eleitoral para que ajuíze as ações cabíveis.

Havia pelo menos 400 placas de Garotinho ao lado do candidato a deputado estadual Fabiano Novaes (PR), mas a tiragem declarada era de 150 unidades. Também foram encontradas dezenas de caixas (cada uma com 2.800 unidades) de panfletos da filha de Garotinho e candidata a deputada federal Clarissa Garotinho (PR). A tiragem declarada era muito menor, de 25 mil exemplares.

Havia também agendas, livros infantis, chinelos e outros produtos com o logotipo da loja "Palavra de Paz", empresa com participação societária de Garotinho como consta em sua declaração de bens e três carros de som com propaganda dele. A reportagem procurou o candidato Garotinho, que não havia se manifestado sobre as apreensões até as 18h40 desta sexta.