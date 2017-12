Propaganda do PTvai atacar governos FHC e Alckmin "Enquanto eles acusam, o PT faz mais pelo Brasil." Com este bordão, o PT fará 30 inserções comerciais na semana que vem, de 30 segundos cada uma, em que confrontará o atual governo com o anterior. Em vez de falar apenas do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, os petistas optaram por começar o confronto com o pré-candidato Geraldo Alckmin. "Quem fez mais pelo Brasil? O PT de Lula ou o PSDB de Fernando Henrique e Alckmin", pergunta o locutor no início da propaganda. Em seguida, entrarão comparações sobre geração de emprego, programa Bolsa Família, apoio ao desenvolvimento rural e saldo da balança comercial. Até maio, quando irá ao ar o programa de 20 minutos do partido, o PT terá direito a mais 50 inserções de 30 segundos. O pacote faz parte da propaganda eleitoral gratuita que as emissoras de rádio e televisão são obrigadas pela Lei Eleitoral a veicular ao longo do ano. Neste primeiro semestre, a propaganda do PT é resultado do contrato assinado pelo partido este mês com a Link Comunicação e Propaganda, do publicitário baiano Edson Barbosa, o Edinho. "O Alckmin entra nas inserções porque ele é a maior representação política do PSDB hoje. Ele é o nome do PSDB para disputar a Presidência da República. Não dá para comparar o que é feito com o sonho do ideal. Mas dá para comparar com o que havia antes", diz Edinho.