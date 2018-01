Programa do PT faz defesa de Lula na TV e é alvo de panelaços

SÃO PAULO - Moradores de São Paulo e de outras capitais do País protestaram contra o programa eleitoral do PT, exibido na noite desta terça-feira, 23. Em diversos bairros da capital paulista, moradores protestaram com panelaços, buzinaços e gritos durante o programa, sobretudo na fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A presidente Dilma Rousseff não participou do vídeo petista.

Em alguns bairros, moradores apagavam e acendiam as luzes dos apartamentos e casas. Foram ouvidos panelaços ao menos na Vila Madalena, Pompeia, Pinheiros e Higienópolis (zona oeste), Moema e Jardim Marajoara (zona sul), Consolação e Santa Cecília (centro), e Casa Verde, Imirim e Limão (zona norte). Houve manifestações ainda em Santos, no litoral do Estado. Lá, os protestos também ficaram mais intensos quando Lula apareceu falando.

O programa do partido fez a defesa do ex-presidente. “Já tentaram anular o resultado das eleições, não conseguiram. Aí, pediram para recontar os votos. Queriam ganhar no tapetão, mas não deu certo. Quiseram, então, instalar uma comissão do impeachment na marra. Tiveram que mudar o plano. Agora, atacam e caluniam o presidente Lula. Desrespeitam todas as regras para chegar ao poder a qualquer custo”, afirmou o partido no programa.

Os protestos também foram registrados na redes sociais, como fotos de panelas e gravações de vídeos. Veja abaixo: