Propaganda de Aécio sobre educação apresenta erros de português

SÃO PAULO - Uma propaganda do pré-candidato do PSDB à Presidência da República, Aécio Neves, sobre educação foi ao ar na internet com erros de português. A peça publicitária, intitulada "Aécio Neves ressalta os avanços na educação em Minas", está publicada no YouTube desde o dia 10 de abril.

O vídeo em que o senador fala sobre as melhorias das escolas mineiras quando foi governador do Estado apresenta duas falhas, ambas cometidas pela falta de acento circunflexo no verbo "tem" - ele é necessário quando o sujeito da frase está no plural.

A primeira ocorrência do erro é na legenda de uma das falas de Aécio. "O aluno atingiu a meta, o aluno aprendeu mais, todas as pessoas envolvidas tem um bônus no final do ano", afirma o senador mineiro.

Em seguida, no final do vídeo, aparece uma frase em que a mesma falha acontece. "Os alunos de Minas tem o melhor empenho no Brasil".

Outro lado. Em nota enviada ao Estado, a D7Filme, produtora responsável pelo vídeo, lamentou a falha e informou que substituiu o material em 350 fitas que são enviadas às emissoras de TV em todo o País assim que detectou os problemas. Segundo a produtora, o programa com os erros que foram parar na internet são aqueles que estavam nas fitas que a empresa não conseguiu reenviar às emissoras.

Leia a íntegra da nota:

"A produtora D7Filme, responsável pelo video em questão, lamenta o ocorrido e informa: assim que detectou o erro substituiu 350 fitas em todo o país.

Andrea Sader

Produtora executiva"