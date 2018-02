Pronatec vai garantir maior desenvolvimento, diz Dilma A presidente Dilma Rousseff reiterou na tarde desta sexta-feira, 6, as características do Pronatec de gratuidade, qualidade de ensino técnico e oferta de variados cursos "de acordo com as necessidades do mercado de trabalho de cada região". O ensino técnico, disse a presidente, significa também garantia para o Brasil de maior desenvolvimento. "O Brasil vai precisar que esses técnicos sempre busquem melhorar a sua formação", disse a presidente, durante cerimônia de formatura de alunos do Pronatec, em Florianópolis (SC).