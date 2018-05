Pronatec é prioridade para o Brasil, diz presidente A presidente Dilma Rousseff destacou nesta quinta-feira, 24, a importância o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e disse que faz questão de participar de todas as cerimônias de formatura do programa. "Venho aqui para mostrar a importância que esse curso tem para o País. O Pronatec é prioridade para se construir um Brasil melhor", disse, durante cerimônia de formatura do programa em Cuiabá (MT).