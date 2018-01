Promover ampla reforma política é fundamental, diz Dilma

Depois de citar os vários programas lançados pelo governo federal, lembrar da redução da pobreza e da criação recorde de empregos durante os dez anos, Dilma cobrou novas respostas do para o que ela chamou de "novo Brasil de classe média". "Os anseios se ampliam na próxima década; a mãe que tirou filho da miséria agora quer levá-lo à universidade", exemplificou. "Temos de aprofundar o governo de desenvolvimento, distribuição de renda, inclusão social e cidadania", cobrou.

Ainda segundo ela, a agenda estratégica para o futuro do País "exige uma base sólida para a sociedade do conhecimento, ciência, tecnologia e inovação", lastreadas na educação. Com isso, Dilma voltou a cobrar os investimentos no ensino infantil e na alfabetização, com a capacitação de professores.

A presidente avaliou que na década sob o comando do PT houve avanços na liberdade de expressão, respeito da independência dos poderes e fortalecimento dos mecanismos de controle dos gastos públicos, como, por exemplo, a criação da lei de acesso à informação.

Por fim, a presidente, ex-presa política, citou "os muitos que caíram no combate à ditadura" e considerou que "era para eles estarem presentes" no evento do PT. Citou ainda militantes históricos de esquerda, como Celso Furtado e Florestan Fernandes, lembrou de aliados como o ex-vice-presidente José Alencar a encerrou com um afago aos militantes petistas e à relação do partido com povo brasileiro. "É uma história de amor com o povo brasileiro que não precisa de final feliz, porque nós sabemos que não terá fim", concluiu.