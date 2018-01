Promotoria tenta intimar primeira dama de Campinas (SP), Rosely Nassim

O Ministério Público Estadual mandou intimar nesta quinta feira, 7, a primeira dama de Campinas, Rosely Nassim, para depor no inquérito sobre supostas fraudes em contratos da empresa de saneamento da cidade, Sanasa. Mas a missão foi frustrada.

Quando o oficial da promotoria chegou ao Palácio dos Jequitibás, sede do governo municipal, Rosely e o marido, prefeito Dr. Hélio (PDT), já haviam deixado a cidade, rumo a São Paulo, onde embarcariam para a China.Em Pequim, o casal vai se juntar à comitiva da presidente Dilma Rousseff.

Segundo a assessoria de Dr. Hélio, na China a presidente vai anunciar "grande projeto de interesse de Campinas".

Rosely, secretária-chefe de gabinete do marido, é citada em investigação do Gaeco, grupo do Ministério Público que combate o crime organizado.

Cintia Paranhos, secretária de Rosely, vai depor, mas também não foi localizada para receber a notificação. A promotoria foi informada que a secretária ganhou uma semana de folga, tempo que o prefeito e a mulher vão ficar fora.

"A dra. Rosely e o dr. Hélio tiveram uma agenda muito intensa na quinta-feira das 8 da manhã às 15 horas", declarou Francisco de Lagos, secretário de Comunicação. Segundo Lagos, às 16 horas, quando chegou a notificação do Ministério Público, o casal já havia deixado a cidade.

"Tão logo dra. Rosely retorne estará à disposição da promotoria para todos os esclarecimentos necessários", afirmou Lagos.

"Dra. Rosely nunca foi gestora da Sanasa, não sabemos o motivo da convocação", acrescentou o secretário. "A orientação do prefeito é no sentido de total transparência e de responder em qualquer instância todos os questionamentos feitos."

Nesta sexta feira vão depor no Ministério Público o presidente da Sanasa e ex-prefeito de Campinas, Lauro Péricles, o diretor técnico da empresa, Aurélio Cance Júnior, e o presidente da Agência Nacional de Águas (ANA) do Ministério do Meio Ambiente, Vicente Guillo, que foi presidente da Sanasa.

A promotoria intimou ainda Luís Augusto Castrillon de Aquino, ex-presidente da Sanasa, Marcelo Figueiredo, ex-diretor comercial, Ricardo Chimirri Candia, ex-diretor de urbanismo e os empresários Valdir Boscato, ex-conselheiro da Sanasa, e Wanderley Gregório Cerveira, dono da Hydrax.