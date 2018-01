Promotoria quer prisão para pais de 'garoto do balão' A promotoria pública do Estado norte-americano do Colorado pediu hoje a pena máxima contra o pai que orquestrou o boato segundo o qual seu filho de seis anos estaria a bordo de um balão desgovernado. A promotoria acusa Richard Heene de ter "empenhado muita energia e muito dinheiro em busca de publicidade" e quer que ele passe 90 dias atrás das grades. Para a acusação, é preciso passar a outras pessoas com o mesmo objetivo a mensagem de que elas serão punidas se montarem fraudes como essa. Mayumi, a esposa de Richard, corre o risco de passar 60 dias na cadeia.