Promotoria investiga mulher do prefeito de Campinas por fraudes e desvio de recursos

SÃO PAULO - O Ministério Público Estadual investiga Rosely Nassim Jorge Santos, mulher do prefeito de Campinas, Dr. Hélio (PDT). Rosely é citada em inquérito que apura suposto esquema de pagamento de propinas em contratos da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento (Sanasa). A promotoria suspeita que contratos da Sanasa foram fraudados, em violação à Lei de Licitações, com objetivo de favorecer empreiteiras em obras de porte e grande valor.

Rosely deveria depor nesta terça-feira, 19, no Gaeco/Campinas, grupo da promotoria que combate crime organizado. Sua defesa, porém, requereu adiamento. Atestado médico informa que a mulher do prefeito de Campinas sofreu uma crise de hipertensão e necessita de repouso por 15 dias. Ela estava na China, onde integrou-se à comitiva da presidente Dilma Rousseff (PT). Rosely chegou sábado à noite, após viagem de 32 horas.

O advogado Eduardo Pizarro Carnelós, que defende Rosely, disse que ainda não tem condições de fazer uma avaliação sobre o caso. "A partir de agora, vou estudar os 7 volumes de autos. Só a partir desse estudo poderei ter uma ideia do que existe realmente e definir a estratégia para defender os direitos da dra. Rosely."

A investigação do Ministério Público aponta para uma empresa, Solução Transporte e Logística Ltda, da qual Rosely é sócia proprietária. O Ministério Público constatou que a primeira dama de Campinas, que também é chefe de gabinete do marido, não informou ao Imposto de Renda sua participação na empresa de transportes. Também não revelou a propriedade na declaração de bens publicada no Diário Oficial, edição de 25 de abril de 2009.

Nas duas ocasiões, perante a Receita e a administração, Rosely indicou a posse de diversos bens, como imóveis comerciais e residenciais, além de um terreno e joias. Mas não citou a transportadora, muito menos que é sua sócia majoritária.

Em nota (abaixo a íntegra) a prefeitura de Campinas alegou "falha administrativa". Segundo a assessoria do prefeito Dr. Hélio, "a falha administrativa junto à Receita Federal já foi sanada, e também junto ao município, devendo a correção ser feita no Diário Oficial desta terça-feira, dia 19".

A Solução Transporte e Logística Ltda foi constituída em 2007. Rosely detém 70% do capital da empresa. A sede da Solução fica em uma área com vários galpões na Rodovia Anhanguera, em Campinas, na direção do município de Hortolândia.

Carteira qualificada. A promotoria constatou que a empresa é muito bem estruturada, com uma qualificada carteira de clientes. O Ministério Público não identificou contratos entre a Sanasa e a Solução, mas suspeita que recursos desviados de licitações da empresa de água de Campinas teriam sido direcionados para a transportadora de Rosely.

O prefeito de Campinas, Dr. Hélio, se disse "constrangido" com a intimação de sua mulher. "Não se trata somente de uma secretária de governo, somos casados há quase 40 anos. Todos conhecem minha mulher, uma mulher forte, uma mulher guerreira."

Dr. Hélio manifestou sua "crença e confiança em relação à sua mulher, essa grande secretária de governo, uma batalhadora que não sabe dizer não, que sabe enfrentar chantagens, extorsões e lidar com ameaças de vida".

O prefeito afirmou que Rosely "estará à disposição para fazer seu testemunho dentro dessa investigação". "Confio na Justiça", declarou.

Leia a nota de esclarecimento da Prefeitura de Campinas, assinada pelo coordenador de Comunicação, Francisco de Lagos, e divulgada nesta segunda feira, 18.

"Por falha administrativa o nome da dra. Rosely Nassim Jorge dos Santos não foi incluída na Declaração de Imposto de Renda e na Declaração de Bens publicada no Diário Oficial, informando que é sócia cotista investidora da empresa familiar Soluções Transporte e Logística Ltda.

A falha administrativa junto à Receita Federal já foi sanada, e também junto ao município, devendo a correção ser feita no Diário Oficial de amanhã, dia 19.

Conforme consta nos documentos da Junta Comercial do Estado a dra. Rosely Nassim Jorge Santos não é administradora, sendo a administração da empresa feita pela outra familiar cotista e seu pai.

A participação da dra. Rosely Nassim Jorge Santos na empresa foi estabelecida para atender uma necessidade de seus familiares, cedendo por conseguinte à empresa, seu cadastro pessoal e patrimonial, para facilitar seus pleitos junto ao sistema bancário.

Todos os veículos de transporte de carga são alugados pela empresa através de contratos de leasing.

A empresa não tem nenhum vínculo com os poderes públicos municipal, estadual e federal, empresas ou autarquias municipais, estaduais e federais, inclusive à Sanasa.

O faturamento da empresa é oriundo, única e exclusivamente de empresas privadas.

A dra. Rosely Nassim Jorge Santos não recebeu nenhum dividendo pela participação cotista e nunca esteve na empresa."

Francisco de Lagos

Coordenador de Comunicação

Prefeitura Municipal de Campinas."