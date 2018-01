Promotores pedem que FHC vete lei sobre drogas Representantes de cerca de 12 mil promotores e procuradores de Justiça, estaduais e federais, de todo o Brasil, encaminharão ao presidente Fernando Henrique Cardoso um documento em que reivindicam o veto integral ao projeto da nova Lei de Tóxicos, aprovado pelo Congresso em 2001. Integrantes dos Ministérios Públicos Federal e estaduais alegam que o texto não traz avanços para os usuários e abranda o tratamento dado aos traficantes, inclusive os já condenados, que poderiam requerer liberdade imediata em milhares de casos. Os MPs também apontam erros técnicos na proposta, que facilitariam a impunidade. "O discurso oficial é o de que o novo texto seria um avanço, por afastar a pena de prisão do usuário, mas isso é uma falácia", disse ao Estado o presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), procurador Marfan Martins Vieira. "O Código Penal já prevê hoje a conversão das penas pelo juiz, e a pena privativa de liberdade, na prática, desde 1998 não é aplicada contra quem usa drogas." Segundo a Conamp, o projeto aprovado, no seu artigo 24, parágrafo 2º, flexibiliza a pena de prisão para os traficantes. Crime hediondo, o tráfico é punido com prisão integralmente fechada. O novo texto estabelece que "pelo menos a primeira terça parte" da pena deve ser em prisão fechada. O mais grave, para os MPs, é que, por um preceito legal, isso poderá ser aplicado a traficantes condenados, com sentença transitada em julgado. Ou seja: milhares de presos por traficar drogas poderiam, legalmente, voltar às ruas. A Conamp também aponta erros como o de incluir, no artigo 14 do texto, entre as condutas punidas pela lei, o ato de "traficar ilicitamente" drogas. Como o texto lista outros procedimentos (importar, exportar, remeter etc), os advogados dos traficantes poderiam alegar que foram esses comportamentos os seguidos por seus clientes, não o de "tráfico ilícito" de entorpecentes, escapando, assim, à Lei de Crimes Hediondos (que nesse caso fala em tráfico) e requerendo progressão de regime com até 1/6 da pena cumprida em regime de prisão fechada. Atualmente, esse tipo de benefício é impossível. "Por isso, não basta que o presidente vete o artigo 24, como afirmou, porque os traficantes poderiam usar o artigo 14", explicou Vieira. O procurador também criticou a exclusão, da lista de crimes citados no novo texto, do ato de participar de quadrilha de traficante; da faculdade, dada ao juiz, de reduzir a pena de 1/6 a 1/3, que poderia diminuir para dois anos de prisão a pena mínima para tráfico; e a possibilidade, dada ao defensor, assim como o MP, de pedir o arquivamento do inquérito. "Se for mantido esse artigo, vamos ao Supremo Tribunal Federal (STF) com uma ação de inconstitucionalidade", declarou. "Por lei, se o crime é de ação pública, quem decide se o crime vai ser arquivado ou não é apenas o Ministério Público." Outro ponto atacado pela Conamp é a exclusão, do novo texto, da possibilidade de prisão preventiva ou cautelar por "conveniência da instrução criminal", ou seja, para impedir que o acusado ameace testemunhas ou prejudique a coleta de provas. "Sancionada a lei, o Brasil tornar-se-ia atrativo aos cartéis internacionais, em razão do abrandamento excessivo das punições", diz o documento que será encaminhado ao presidente. Ele foi preparado pela Comissão de Acompanhamento da Reforma Penal e Processual Penal da Conamp, que se reuniu extraordinariamente ontem no Rio. Hoje, Vieira e outros dirigentes da Conamp estarão em Brasília, para encaminhar o texto da entidade ao presidente.