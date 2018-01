Promotora envolvida no mensalão do DEM é presa no DF A promotora de Justiça Deborah Guerner e seu marido, Jorge Guerner, foram presos hoje pela Polícia Federal, em Brasília. Investigados por envolvimento no esquema de corrupção no Distrito Federal, conhecido como mensalão do DEM, eles tiveram o pedido de prisão decretado, sob acusação de que estariam obstruindo as investigações.