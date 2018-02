Promotora de AL diz sofrer ameaças A promotora de Justiça Salete Adorno, da comarca de Pão de Açúcar (AL), disse à polícia que sofre ameaças de morte e pediu abertura de inquérito para investigar o caso. De acordo com ela, as ameaças partem de políticos incomodados com sua atuação como promotora eleitoral. O delegado Rodrigo Rocha Cavalcanti anunciou investigação. Só neste ano, outros dois promotores já tinham denunciado ameaças de morte em Alagoas. Segundo a promotora, as ameaças vêm sendo feitas desde maio, quando ela mandou apreender 250 cestas básicas e cerca de 5 mil folhetos com conteúdo eleitoral.