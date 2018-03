Promotor pede cassação de vereadores de Sorocaba-SP O Ministério Público Estadual (MPE) entrou com ação civil na Vara da Fazenda Pública pedindo a cassação de todos os 20 vereadores de Sorocaba, interior de São Paulo, sob a acusação de improbidade administrativa. A alegação é de que, ao terem aprovado em duas sessões extraordinárias resolução reajustando os próprios salários e criando novos cargos de assessores, às vésperas do último Natal, os vereadores agiram com a intenção de burlar a vigilância da sociedade. A liminar pedida pelo MPE foi negada hoje, mas o mérito do processo ainda será analisado.